Od 13 do 19 hodin se 5. a 6. července uskuteční lákavá akce, kde se nejen pokocháte levandulemi, ale také můžete ochutnat levandulovou limonádu, kávu či sušenky. Vstupné je dobrovolné. A novinkou je letos levandulová mandala.

Monika Maxová při sklizni levandule na svém políčku u Damětic. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Na akci zve Monika Maxová, která s pěstováním v Pošumaví začala před několika lety. „Pěstuji levanduli jen pro radost, je to náš koníček. Bylinky mám moc ráda, suším si je a levandule pro mě byla nejvoňavější. Když jsme si pořídili baráček, hned jsem si pořídila levandule, mám je tam už 15 let. Osázela jsem si jimi celou zahradu, ale pořád mi to nestačilo, tak jsme s manželem založili políčko,“ řekla k začátkům Maxová.