Vedení městyse Chudenice má pro letošní rok naplánováno mnoho investičních akcí. Finance půjdou na opravy i do přírody.

Zámek v Chudenicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"Máme v plánu pro letošní rok opravu místní komunikace k zámku Lázeň, kde jsme požádali o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Náklady budou 740 tisíc korun, dotace by měla činit 80 procent. Další akcí je výměna oken zdravotního střediska plus úprava sociálního zařízení na toaletu pro vozíčkáře, kde půjde o akci za 680 tisíc korun a dotace, o kterou jsme žádali Plzeňský kraj, by měla činit 70 procent," řekl starosta Martin Dolejš.