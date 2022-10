Nechyběly ani další stánky, kde byly k ochutnání například regionální potraviny Plzeňského kraje, ke koupi různé řemeslné výrobky a podobně. Připraveno bylo i vyžití pro nejmenší, o které se postaraly Chanovické hospodyňky, větší děti si vyzkoušely středověké kuše.

Celá akce měla i hudební doprovod, o který se dopoledne postaral dětský folklorní soubor Pšeničky a odpoledne kapela Brumendo z Kasejovic.

V zámeckém areálu byla zahájena výstava ISŠŽ v Plzni obor módní návrhářství. K vidění jsou díla, která tam studenti vytvořili na přelomu května a června. Součástí vernisáže byla i módní přehlídka.

Den potravin má jasný význam. „Snažíme se věnovat dokončení hospodářského roku, ukázat, co vše pěstovat, chovat a zpracovávat k užitku, k jídlu či jen na okrasu a pro potěšení. Den potravin je oslavou práce lidí, kteří jdou domů a mají práce špinavé od hlíny, někdy od hnoje, ale jde o naši obživu. A jde i o tradiční život našich předků, kteří se o sebe museli umět postarat,“ dodal Klásek.

Lidé si tam chodí pochutnat i nakoupit. „Mně se tady líbí ty krásné košíky, takže si určitě při odchodu nějaký koupím. Jinak si sem samozřejmě jdeme pro nějaké zabijačkové dobroty, to my máme rádi. Manžel jistě nevynechá ochutnávku piva,“ smála se Petra Sedláková, která do Chanovic zavítala z Přešticka.