Domškoláctví je zatím pro mnoho lidí novinkou, není ještě tolik obvyklé, ale postupně se rozvíjí. „S naší generací se domškoláctví rozjíždí, protože si myslím, že mnoho lidí i během covidu zjistilo, že to vlastně s dětmi jde zvládnout i jinak. Trend domškoláckých skupin a komunitních škol navazuje na trend předcházející, a to rozvoj lesních školek, jako tomu bylo u nás. My, když jsme dali naše dcery do lesní školky, a viděli jsme, jak byly spokojené, tak jsme začali přemýšlet s blížícím se nástupem starší dcery do první třídy, že bychom chtěli pokračovat v podobném duchu, ale tady nebylo široko daleko nic takového. Takže jsme se rozhodli, že do toho půjdeme sami s pomocí našich přátel a kolegů, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí dlouho,“ vysvětlila Matoušková.

Domškoličku v Chanovicích prozatím navštěvuje pět dětí, protože začala fungovat před dvěma měsíci. Určena je pro děti od pěti do osmi let. Zatím se schází tři dny v týdnu, ale záměrem je fungovat plných pět. „Vše se snažíme směřovat tak, aby to vycházelo od potřeby rodiny a dětí, které k nám docházejí. Protože jde o děti, které jsou většinou ještě předškoláci, tak nemají potřebu být tolik ve škole. Jen naše Zuzanka je školák. Využíváme metody a pomůcky vycházející z Montessori pedagogiky, Waldorfské pedagogiky a metody profesora Hejného. Osvědčilo se děti vzdělávat v různorodých věkových skupinách, ale v rozmezí třech let. Mohou se od sebe mnoho naučit a přirozeněji. Snažíme se co nejvíce vyučovat venku, dokud to jde,“ sdělila Matoušková.

V Chanovicích se v poslední době narodilo hodně dětí a rodičům pro ně chyběly kroužky. A o ty se rovněž postaralo centrum. Rozjelo jich hned několik – hudební dílničky, živou a hravou angličtinu, programování, keramiku a také všestranný sportovní kroužek. „Vyučujeme formou projektové výuky, kdy nejsou rozdělené striktně předměty, ale vše se nám přelévá celým týdnem, a je vše propojené s kroužky. Děti, které chodí k nám do domškoličky, tak mají současně i kroužky. Ale jsou určené i pro další zájemce, dojíždí k nám i ze vzdálenějších míst,“ dodala Matoušková.

Za docházku pět dní v týdnu zaplatí rodiče za jedno dítě 5000 Kč měsíčně, v čemž jsou započítané již i kroužky, za jeden den v týdnu je to například 1600 Kč měsíčně. Cena se odvíjí od počtu dnů i počtu docházejících dětí.

Podrobněji je možné se s provozem školičky seznámit na jejích webových stránkách.