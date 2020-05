Dvě stě lidí, spolu se stovkou vozidel, chtělo představit veřejnosti vojenský vývoj v ČR od československých legií až po vojenské jednotky roku 1945. Čtyři dny měli vyjíždět z tohoto tábora historické kolony po jihozápadě do desítek měst a obcí. Společnou práci zastavil COVID-19 a nutná zdravotnická preventivní opatření.

Součástí týdenní akce měla být i slavnost zaměřená na dějinné události v místě. Na počest osvoboditelů se mělo konat setkání místních lidí. Za zpěvu české hymny odhalena pamětní deska. Následně zahájena výstava „Osvobození českého Jihozápadu“ a zároveň proběhnout beseda s jejím autorem historikem Karlem Foudem.

"To nejdůležitější však skutečně probíhá. Nezapomínáme na spojenecké vojáky, kteří bojovali a nasazovali své životy. Sváděli boj za naše prarodiče, rodiče i za nás. Měli v sobě víru ve spravedlivější svět a v demokratické uspořádání států. V posledních dvaceti letech naše obec uspořádala řadu akcí, které byly poděkováním statečným lidem. Měl jsem tu čest setkat se zde s desítkami účastníků bojů za 2. světové války. Byli to lidé přátelští a skromní. Hovořili o bojích na začátku války ve Francii, v severní Africe, o výcviku v Anglii či o osvobozování Evropy po spojeneckém vylodění. Byli zde hosté, kteří bojovali ve Svobodově armádě na východní frontě. Bojovníci z východu i západu měli jediný společný cíl, porazit nacistické okupanty a osvobodit evropské obyvatelstvo," řekl starosta Petr Klásek.

PAMĚTNÍ DESKA

Na počest těchto hrdinů a na připomenutí nadšení našich předků v květnu 1945 se rozhodli umístit v zámeckém areálu pamětní desku s textem: „Až sem jsme došli v květnu 1945 my vojáci 90. pěší divize US Army a vojáci Československé samostatné obrněné brigády“. "Poděkování a úcta patří všem, kteří položili své životy v boji za naši vlast bez okupantů a všem, kteří osvobozenecké boje přežili a doputovali do našich pošumavských koutů. Pamětní desku s unavenými, zablácenými a ušlapanými stopami navrhl a připravil Jaroslav Šindelář z Plzně. Umístění a velikost desky není náhodné. V zámeckém areálu sídlili vojáci Obrněné brigády. A velikost a provedení desky koresponduje se skromností vojáků, kteří k nám došli. Díky jim všem," dodal Klásek.

Obec Chanovice spolu s badatelem Josefem Chalupným zahájila přípravu historické publikace o dění v šesti vesnicích obce za Protektorátu a o květnových událostech 1945. Proto žádá o dobové vzpomínky a zapůjčení dokumentů a fotografií, které by mohly být do publikace využity.