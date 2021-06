Práce se budou týkat rekonstrukce mostu č. 27 - 085 na silnici I/27 v blízkosti obce Červené Poříčí. Důvodem pro opravu mostu přes Lhovický potok ležícího na silnici I/27, která je jedním z hlavních tahů na Plzeň, je jeho již nevyhovující stavebně technický stav.

"Most vykazuje řadu poruch, jako například poškozenou izolaci a degradaci betonu konstrukce. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletní rekonstrukci. Během stavebních úprav dojde k úplné demolici stávajícího mostu. Na jeho místě pak bude vybudován most nový. Nosná konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickým dvoupolovým uzavřeným železobetonovým rámem. Samotný most pak bude oproti tomu stávajícímu také rozšířen. Součástí stavby je dále i úprava odbočovacího místa na místní účelovou komunikaci," uvedl mluvčí Ředitelství silnic s dálnic Adam Koloušek.

Stavba si vyžádá úplnou uzavírku a veškerá doprava povede po provizorní dvoupruhové komunikaci v bezprostřední blízkosti místa stavby.

Náklady na stavbu jsou 15, 825 milionu korun bez DPH.

Nový most plánujeme uvést ŘSD do provozu do 135 kalendářních dnů.

Řidiči se v současné době musí potýkat s omezením provozu také z Klatov na Domažlice, kde ŘSD provádí opravu komunikace od Klatov přes Beňovy až ke kruhovému objezdu. Rovněž nový povrch dostává silnici z Janovic nad Úhlavou do Nýrska, kde se střídá úplná uzavírka s kyvadlovým provozem.