Jaké investice plánujete v obci?

Už druhým rokem máme v plánu dokončení kanalizace v části obce Kozí roh. Jde o místo, kde nešlo provést spádovou kanalizaci, ale musela by se udělat tlaková s přečerpáváním. Máme projekt se vším všudy a už druhý rok se snažíme získat dotaci od Krajského úřadu, ale bohužel jsme neúspěšní. Ještě čekáme do zářijového jednání kraje. To je věc, která mě tíží, kterou bych rád dokončil. Akce vyjde na zhruba sedm milionů korun a počítáme, že by mohla být padesátiprocentní dotace. Dále ještě není kanalizace v části obce Vodotečský dvůr.

Máme zde také most přes mlýnský náhon, který není zrovna v nejlepším stavu. I na něj máme již přichystaný projekt. Jde ale o vysoké náklady, okolo deseti milionů korun, což z našeho rozpočtu nemáme možnost uhradit.

Co se vám v obci podařilo?

Podstatné je, že funguje spolkový dům a restaurace, která je součástí. Za to jsem skutečně rád. Od doby, kdy jsme ho uvedli do provozu, asi v roce 2009, tak se zde vystřídalo asi deset nájemců, šlo již o zoufalý stav. Až na podzim loňského roku se nám ozvali manželé, kteří si vzali na starost provoz celého domu a dnes je situace taková, že kdybyste mě tam pozvali na oběd, tak bych neodmítl. Takže s tím jsme velmi spokojeni.

Hodně se zde pracuje také na zámku, což nám dělá také radost. Následně se tak jistě zvýší i návštěvnost zámku a naší obce.

Je něco, co vás v obci trápí?

Ano. V posledních letech je to roznáška novin, s tou jsme nespokojení. V dřívějších dobách jsme měli noviny k ranní kávě a teď chodí odpoledne nebo vůbec. To nás hodně mrzí, i když to jistě není jen v naší obci.