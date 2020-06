„Půjde o úsek silnice první třídy od tratě až na konec obce. Stavba bude trvat do roku 2021. Rozpočet rekonstrukce průtahu dle projektové dokumentace je cca 129 milionů korun,“ sdělil za Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD), které bude hlavním investorem, Michal Vydra.

Počítá se s výměnou infrastruktury, ŘSD bude měnit komplet povrchy a město zřídí pět nových přechodových míst a nový široký chodník pro chodce a cyklisty, který bude po levé straně ve směru z Horažďovic. Povede až na novou Lavičkovou cestu. „Moc se na to těšíme, bude to velkým přínosem. Obzvláště ta přechodová místa budou plus, nyní se tam přechází kdekoliv. Přechodová místa jsou i se středovými ostrůvky, což také řidiče zbrzdí, a silnice bude bezpečnější,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman.

Nepůjde ale o kompletní uzavírku Strakonické ulice, opravovat se bude po pruzích. Objízdná trasa povede přes Lavičkovou cestu na Předměstí, cesta pro řidiče na Klatovy bude svedena zpět do centra a pro řidiče směřující na Plzeň povede přes Palackého ulici, kde budou určité úpravy provozu. „Následně se budou dělat i opravy objízdných tras, což nám také pomůže. Součástí prací bude i vybudování nového připojení silnice u bývalého areálu stavebního podniku, kde je křižovatka, která nesplňovala parametry. Během oprav se silnice nakolmuje, a tím pádem bude možné obsloužení území u bývalého podniku. Od toho si slibujeme, že se tam konečně začne něco dít,“ sdělil Forman. Práce by měly začít v červenci. Podařilo se vysoutěžit i nižší cenu. „Počítáme, že v červenci předáme stavbu. Příznivější byla i vysoutěžená cena, kdy oproti rozpočtované ceně jsme asi včetně DPH o 6,5 milionu korun níže, což je dobré. I tak je to ale cca 47 milionů korun,“ dodal Forman.