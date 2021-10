Slavnostní odpoledne se konalo již druhým rokem v sále EuroCampu v Běšinech, kde je více místa a příjemnější prostředí než v malé oddací síni na obecním úřadu. "Výhodou je také možnost občerstvení a posezení v přilehlé restauraci. Po přivítání paní starostkou a proslovu pana místostarosty následovalo tradiční milé vystoupení dětí tentokrát z mateřské školy v Běšinech. Účast byla překvapivě hojná, kromě jednoho občánka si pro malý dárek došly nebo byly doneseny všechny děti. V tomto roce dostaly velkou plyšovou ovečku a dárkovou poukázku, jejich maminky obdržely květinu. Poté došlo k podpisům rodičů do pamětní knihy obce," sdělila Boháčová.

"Počet byl nezvykle vysoký, a to z důvodu nemožnosti konání vítání občánků v loňském roce. Pravdou je, že nejstaršímu vítanému dítěti byly již skoro dva roky, je to holčička a pro dárek si přišla po svých," uvedla za sbor pro občanské záležitosti Jitka Boháčová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.