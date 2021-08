V obci fungují dva spolky, které spolu úzce spolupracují, jde o Tělocvičnou jednotu Sokol Běšiny (Česká obec sokolská) a TJ Sokol Běšiny z. s. (Česká unie sportu). Organizace Sokol má v obci více než stoletou tradici. „Tělocvičná jednota nemá širokou členskou základnu sdružuje jen třináct dospělých a dvanáct dorostenců. Dorost se věnuje všesportovní činnosti, převážně hrají florbal. Hlavní náplní činnosti je správa sportovního areálu, sokolovny a přilehlého fotbalového hřiště. Letos oslaví budova sokolovny sto let,“ uvedl starosta Tělocvičné jednoty Sokol Běšiny Lukáš Šťastný.

Fotbalový oddíl funguje v letošním roce již čtyřiaosmdesát let. V současnosti pod hlavičkou spolku TJ Sokol Běšiny z. s. eviduje pětačtyřicet členů. V letošním roce postoupil do třetí třídy OFS Klatovy.

Sportovní oddíly v Běšinech mají velkou tradici, ale aktivních dobrovolníků i sportovců je čím dál tím méně. „Možná je to tím, že Klatovy mají mnohem širší nabídku sportovních aktivit, možná nezájmem dětí o sport jako takový, možná za to můžou mobily, počítače. Ale třeba je chyba na straně dospělých. Kde jsou trenéři, rodiče co vedou kroužky na vesnicích, kteří nemyslí jen na práci a peníze, ale jsou ochotni věnovat svůj čas a zkušenosti dětem,“ poukázal na strasti Šťastný.