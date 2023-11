Bavorský státní úřad pro zdraví a bezpečnost potravin stahuje z regálů bavorských obchodů extrémně pálivé Hot Chip, které jsou vyráběny v České republice. Důvodem je, že někteří mladí lidé museli být ošetřeni poté, co pálivé lupínky pojídali. Informoval o tom list Passauer Neue Presse (PNP).

Hot Chip, oblíbené mezi mladými lidmi, byly v bavorských obchodech zakázány. | Foto: Foto: Doreen Garud, dpa

Sám výrobce na svých stránkách uvádí, že v lupíncích je obsažena nejpálivější paprička na světě. Vyzývá všechny, aby se zapojili do Hot Chjp Challenge. To znamená, aby snědli extrémně pálivý lupínek, natočili se přitom, nebo alespoň vyfotili, aby všichni viděli, jak na to reagovali, a pak to sdíleli na sociálních sítích. To také zejména mladí lidé u nás i v zahraničí dělají.

Jak uvádí PNP, nese to s sebou ale i negativa. V Německu, včetně Bavorska, museli být někteří mladí lidé kvůli výzvě ošetřeni v nemocnici.

O adventu se rozzáří stromy, rozezní zvonohra a hudba zpestří trhy

Noviny uvádějí, že účinná látka v lupíncích, kapsaicin, stimuluje receptory bolesti, zvyšuje krevní oběh i krevní tlak. Při nadměrné konzumaci vede k nevolnosti a zvracení a může poškodit sliznice. Úmrtí jsou ale výjimečná.

Výzva na stránkách výrobce Hot Chip.Zdroj: Repro: Deník

Není to poprvé, co má český výrobce extrémně pálivých lupínků problém. Jak informoval letos v dubnu Český rozhlas, Hot Chip stáhl letos z prodeje jeden francouzský obchod s potravinami.

„Jako potravinářská firma jsme samozřejmě byli několikrát kontrolováni Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí i ministerstvem zemědělství, které prokázalo, že naše produkty splňují všechny povinnosti potravinářské firmy,“ uvedla tehdy firma ve svém písemném prohlášení, které server citoval.

„Jsme si vědomi pálivosti používaných papriček obsažené v produktu Hot Chip Challenge, a proto jsme tento produkt konzultovali s ministerstvem zemědělství, odborem bezpečnosti, který se vyjádřil po konzultaci s ostatními členskými státy Evropské unie, že jde o surovinu, kterou lze běžně užívat v potravinách," dodala firma.