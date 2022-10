Kromě studentů na sympoziu tvořili i samotní učitelé. „Studenti dostali zadané téma, zpracovávají ho například na vázách či mísách, ale šli jsme i dál a zpracovávají i samostatné objekty ze skla, různé skleněné artefakty. Snažím se v první řadě pomáhat studentům, aby se posouvali dál, ale osobně pracuji na volném objektu, který znázorňuje, jak vír zvedá skleněné střepy ze země,“ sdělil učitel z Valašského Meziříčí Ondřej Strnadel.

Důležitá podpora

Sedmý ročník se podařilo uspořádat za podpory česko-německého fondu budoucnosti a Plzeňského kraje, kterou pořadatelé vřele uvítali, jelikož i sklárna se musí vypořádávat s rostoucími náklady kvůli zvyšování cen energií. „Stejně jako na všechny, tak i na nás dopadají zvýšené ceny energií, které se promítají i do ceny celého sympozia, proto jsme velmi rádi za podporu. Bohužel je pravděpodobné, že se zdražení energií promítne i do cen pro zákazníky, protože nemáme tak vysokou marži, abychom mohli vstřebat cenové šoky. Doufáme, že do příštího roku se ceny stabilizují a nebudeme muset zvýšené náklady do cen promítat,“ uvedl Švrčula.