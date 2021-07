Anenská pouť

Po celý víkend bude otevřené sklárna v Anníně a brusírna v Rajsku. Zájemci uvidí foukání nebo broušení skla a prohlédnou si muzea. Přístupný bude také kostel na Mouřenci a sklářská kaple s hrobkou v Anníně. V sobotu je v Anníně na návsi připravený zábavný program, který ve 13 hodin otevře příjezd sklářské annínské královny Ludmily III. „Dále se představí kapely Langusta a spol., KB Akustic Band a Dobrý ještěr. Chybět nebudou stánky i atrakce. Hlavním hostem programu bude v podvečer písničkář Pavel Dobeš. Zatančí také Annínské ženy. V neděli je v plánu tradiční dopolední procesí z annínské návsi do kaple nad sklárnou, kde kněz od 11.30 hodin odslouží poutní mši svatou. Odpoledne na návsi zazpívá nejen pro Aničky skupina Paddy´s Bangers,“ představil program Lukáš Milota.

V sobotu i v neděli budou organizátoři počítat přítomné Anny v Anníně.

Mouřenecké léto

Skromnější program než obvykle plánují během léta také na Mouřenci. Každý den v červenci a srpnu od 16.30 do 18.30 hodin a v sobotu navíc od 11 do 13 hodin. Zájemci o komentovanou prohlídku (skupina může mít max. 9 osob) si mohou rezervovat místo. Plánované jsou noční prohlídky, a to 23. a 25. července ve 22, 22.30 a 23 hodin.

Další akcí bude 7. srpna od 18 hodin bude o vzácných freskách přednášet Jan Royt, 14. srpna od 19 hodin je připravený varhanní koncert „Mašinfíra si dá Bacha“, 20. srpna od 20 hodin vystoupí skupina Elias a 28. srpna si lidé poslechnou od 14 hodin plzeňský soubor Touch Of Gospel. Dne 25. září od 14 hodin bude česko-německá poutní mše svatá.