Americká zahrada je arboretum cizokrajných i místních stromů a keřů, které bylo v roce 1842 založeno jako školka okrasných dřevin pro výsadby v okolí zámku Lázeň. Některé stromy z té doby tam rostou dodnes. Během let se měnila tvář zahrady, od pravidelných obdélníkových záhonů pro pěstování sazenic k parkovému uspořádání vzrostlých stromů a keřových skupin. Svou stopu zanechala v arboretu každá generace jeho správců a pečovatelů. „S kácením v ochranném pásmu počítá plán péče o tuto národní přírodní památku. Jeho součástí jsou nové výsadby, které by měly nahradit uhynulé dřeviny nebo vhodně doplnit stávající složení druhů. Právě proto je potřeba některá místa prosvětlit. Vysoké stromy okolního hospodářského lesa arboretum zastiňují a nedovolují dobře růst nejen stávajícím dřevinám, ale ani novým výsadbám. Špatně rostou také stromy dříve vysazené do volných míst po obvodu památky, například jasan pensylvánský a americký v jihozápadním rohu nebo skupina borovic při východní hranici památky,“ sdělila Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kácení bude velmi náročné. „V některých případech se neobejde bez nákladného, tzv. postupného kácení stromolezeckou technikou. Zásadní je, aby při práci nebyly poškozeny vzácné dřeviny v arboretu,“ řekl Libor Hanzlík z Lesů ČR, lesní správy Klatovy.

V době kácení je doporučováno do Americké zahrady nechodit kvůli bezpečnosti. „Zároveň prosíme o shovívavost, kácení vzrostlých stromů se neobejde bez dočasného narušení estetického dojmu z arboreta. Veškeré pozůstatky po těžbě budou brzy odstraněny a plocha opět upravena,“ dodala Prokopová.

Za úpravu Americké zahrady je rád starosta David Žák. „Chudenicko je každoročně hojně navštěvováno. Americká zahrada je jeho neoddělitelnou součástí a společně s poblíž ležící rozhlednou Bolfánek patří ke zdejším nejatraktivnějším turistickým cílům. Městys Chudenice se aktivně snaží zlepšovat stav krajiny a jejích hodnotných aspektů, a proto náležitý a odpovědně udržovaný stav arboreta je pro nás významný, přičemž se v rámci našich možností snažíme k němu též přispívat,“ sdělil Žák.