Rodiče výpadek dětské pohotovosti znepokojil. „Pro mě bylo celkem nepředstavitelné, že by v největší nemocnici v okrese nefungovala dětská pohotovost. Kde jinde by měla přece fungovat bez problémů než právě tam! Je děsivé, že už chybí i lékaři pro naše nejmenší, kam to spějeme? Po Velikonocích se začalo mluvit i o zrušení pohotovosti úplně, k tomu doufám nikdy nedojde, přece nebudeme s dětmi jezdit až do Plzně, to přece nemůže vedení nemocnice dopustit,“ zoufala si jedna z klatovských maminek Natálie Černá.

Jak se ukázalo o Velikonocích, situace opravdu není jednoduchá, co se týká dětských lékařů. Ale není to vina nemocnice, jak si mnozí myslí, jelikož lékařskou pohotovost pro děti zajišťují v pronajatých prostorách nemocnice převážně praktičtí lékaři, kteří ji ale během Velikonoc nedokázali pokrýt. Rodiče tak museli do Domažlic či Sušice. „V obou městech ji využilo do 20 obyvatel Klatov a nejbližšího okolí a čtyři akutní případy řešilo i přímo dětské oddělení Klatovské nemocnice,“ poznamenal mluvčí nemocnice Jiří Kokoška s tím, že nyní pohotovost v Klatovech opět funguje a rušení nikdo nezvažuje.

Lékařů je málo

Ale vyhráno není. Nelze totiž vyloučit, že se situace z Velikonoc nemůže opakovat. „Dětští praktici napříč celou republikou a stejně tak i na Klatovsku či Domažlicku stárnou a omezují své praxe a mezi mladými lékaři není o tuto specializaci takový zájem, aby odcházející kolegy plně nahradili. Lze proto očekávat, že časem bude pediatrů-praktiků i do služeb méně. A to i přesto, že některé zdravotní pojišťovny, které primárně zodpovídají za dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce, nabízí programy podporující vznik nových praxí,“ sdělil Kokoška.

Rodiče se ale nemusí obávat o provoz dětského oddělení Klatovské nemocnice, to má dle slov mluvčího potřebné množství dětských lékařů k zajištění primární služby, což je nemocniční lůžková a odborná ambulantní péče. Ti ale také, pokud je to potřeba a je to jen trochu možné, vypomáhají i službami na pohotovosti. „Bohužel podíl služeb připadajících na nemocniční lékaře vzrostl už v posledních letech natolik, že není v našich personálních možnostech, abychom roli praktiků na pohotovosti suplovali v ještě větším rozsahu. Nicméně chápeme situaci a jako Nemocnice Plzeňského kraje hledáme trvale pediatry do zaměstnaneckých poměrů přímo v nemocnicích, abychom i nadále mohli se zajištěním pohotovosti dál personálně vypomáhat a aby v příhraničním regionu byla vždy dostupná alespoň jedna dětská pohotovost,“ řekl Kokoška.

Poukázal i na nešvar některých rodičů, kteří směřují na pohotovost, ale mohli by tomu předejít. „Žádáme rodiče nemocných dětí, aby jejich zdravotní potíže řešili včas v rámci běžných ordinačních hodin jejich praktických lékařů. Bohužel přibývá dětí, respektive rodičů, kteří navštěvují pohotovost až ve chvíli, kdy se zdravotní stav dětí zhorší, přičemž ale zdravotní komplikace mají předtím již několik dní,“ vyzval Kokoška.

Nasmlouvanou má dětskou pohotovost jen jedna nemocnice v okrese a tou je nemocnice v Sušici, kde stále funguje.