„Do 31. října bude na výjezdu z města Klatovy úplná uzavírka komunikace, a to kvůli opravě mostu. Během stavebních úprav na mostě dojde ke kompletní výměně elastomerových ložisek a zřízení nových opěrných úhlových zídek. V rámci akce bude také opravena protikorozní ochrana mostu. Náklady na stavební úpravy jsou pět milionů korun bez DPH,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Mnozí řidiči jsou ale rozhořčeni, že je značení zmatečné a nedostatečné. „Když jedou lidé od Točníku, tak je dole u mostu uzavírka, ale dál už neví, kam mají jet, zda odbočit vpravo jakoby pod benzinu nebo jet rovně, pak nastávají zmatky, řidiči se točí, jak mohou. Mělo by se to napravit a určit daný směr. Navíc je tedy šílené, že o uzavírce nikdo nevěděl. Naštvaní jsou i ve firmách, které zde jsou,“ řekl Deníku rozhořčeně řidič Radek Navrátil a není sám.

Takových jezdců, kteří neví kudy kam je více. „Já jsem jel rovně nahoru, protože jsem absolutně nevěděl, kam jet. Pak jsem tedy nahoře projel mezi rozestavěnými zátarasy, ale jestli je to dobře nebo ne, to nevím. Je to šílené. Ani jsem netušil, že je most zavřený,“ postěžoval si další řidič Martin Majer.

Podle pracovníka benzinové stanice, který situaci na silnici sledoval, takto jezdí mnoho řidičů, protože značení je nesrozumitelné.

Objízdné trasy vedou přes Točník nebo po obchvatu přes průmyslovou zónu. Musí se tedy v těchto místech počítat se zvýšeným provozem, který bude od pondělí ještě navýšen, jelikož od tohoto dne bude rovněž uzavřen most v Dolanech a nebude možné jimi projet. Objízdné trasy jsou stanoveny rovněž přes Klatovy přes průmyslovou zónu. V Dolanech práce potrvají dle plánů až do 30. listopadu.

Opravy budou mít vliv i na autobusové spoje, kdy bude u některých nutné počítat se zpožděním.