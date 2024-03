Mapa s objízdnými trasami.Zdroj: se svolením města Železná Ruda„Již v úterý 2. dubna začne platit uzavírka, která bude navazovat na podzimní již hotovou etapu. Tedy od křižovatky ulic Javorská a 1. máje včetně až po odbočky do ulic Belvederská a Sklářská, které zůstanou průjezdné. Připravili jsme zjednodušenou mapku s uzavírkou a objízdnými trasami," uvedl starosta města Filip Smola s tím, že tato část rekonstrukce potrvá něco málo přes měsíc a opět při ní dojde ke kompletní rekonstrukci všech inženýrských sítí, chodníků a silnice. „Obrňme se proto prosím trpělivostí, jelikož potom budeme mít vše opraveno na mnoho dalších let," dodal starosta.

Poté bude již chybět jen třetí etapa, a to od křižovatky ulic Belvederská a Sklářská k trati. S tou by se dle plánů mělo začít od 10. května a hotovo by mělo být do konce července. Náklady dle ŘSD jsou vyčísleny na 49,5 milionu Kč bez DPH.

Objízdné trasy pro vozidla délky do 10 m - ve směru Plzeň (pro vozidla délky do 10 m: po silnici II/1910 (ul. Špičácká) – po MK (ul. 1. máje)

- v úseku Špičácká – Šumavská: obousměrný provoz

- v úseku Šumavská - Klostermannovo nám.: jednosměrný provoz

- ve směru Alžbětín pro vozidla délky do 10 m: po MK (ul. Belvedérská – Adolfa Kašpara Šumavská - 1. máje): jednosměrný provoz

- v úseku Špičácká – Šumavská a po silnici II/190 (ul. Špičácká): obousměrný provoz pro vozidla délky nad 10 m po silnici II/190, II/191 Klatovy – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko - Hojsova Stráž – Železná Ruda

po I/27, II/171, II/190, II/191 Čachrov – Strážov – Janovice nad Úhlavou – Nýrsko – Hojsova Stráž – Železná Ruda

S dalšími pracemi na hlavním tahu na Šumavu se řidiči potkávají nedaleko Čachrova, v části obce Onen svět, kde je provoz veden jedním jízdním pruhem. Důvodem je rozšíření a oprava stávající příjezdové komunikace v místě napojení na I/27.

Opravovaný úsek v Horažďovicích.Zdroj: ŘSDV rámci tří etap bude od úterý 2. dubna až do druhé poloviny června za částečné uzavírky probíhat oprava zhruba kilometrového úseku silnice I/22 na příjezdu do Horažďovic ve směru od Klatov. „Silnice samotná už vykazuje množství závad, které bude potřeba opravit. V závislosti na rozsahu poškození hlavního tahu projde opravou buď pouze asfaltové souvrství vozovky nebo bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace. Současně pak budou také opraveny například silniční obruby v tomto úseku silnice I/22," sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Celá akce bude prováděna po polovinách za částečné uzavírky silnice I/22. Provoz tak bude po dobu provádění stavebních úprav veden jedním pruhem kyvadlově. Náklady jsou vyčísleny na 11,8 mil. Kč bez DPH.