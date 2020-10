Od středečního večera policisté pátrají po pohřešovaném devětaosmdesátiletém muži.

Pátrání po seniorovi na Klatovsku. | Foto: Hasiči Janovice nad Úhlavou

Ve středu přijali policisté oznámení o pohřešování devětaosmdesátiletého muže z Příbramska, který pobývá v obci u Strážova. Muž odešel odpoledne z místa pobytu na procházku do večerních hodin se nevrátil. Ve večerních hodinách začala pátrací akce, do které byli zapojeni policisté z různých oddělení. Dle rodiny by se mohl pohybovat na Sušicku. "Děda je pravděpodobně zmatený, dehydrovaný a podchlazený. Ptá se na cestu a hledá svoji roubenku. I přes zdravotní problémy může působit dojmem, že je v pořádku, protože má velmi plynulý přednes. Na sobě má obnošený svetr a kalhoty, působí zanedbaným dojemem. Jeho předpokládaná trasa je Patraska - Božetice - Bradné - Chvalšovice - Františkova Ves u Sušice. V první části cesty s sebou nesl kytčiku, podle které ho identifikovali tři svědci," uvedla rodina.