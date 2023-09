Rovných sto let je tomu letos od doby, kdy byla na Pancíři na Šumavě otevřena rozhledna, na kterou se vydávají tisíce lidí.

Rozhledna na Pancíři. | Video: Daniela Loudová

Na rozhlednu na Pancíři si zdatní turisté rádi vyšlápnou pěšky, ale rovněž již přes padesát let mohou využít jednosedačkovou lanovku, která je na vrchol vyveze.

Současná rozhledna ale není první, která na místě stála. O čemž se dočtete, když na ni vystoupáte. Rozhledna na Pancíři byla první rozhlednou na Šumavě postavenou již v roce 1880. Šlo o dřevěnou konstrukci sbitou z několika trámů, kterou vybudovali členové Rakouského turistického klubu. Vydržela však jen několik let. Současnou chatu s rozhlednou nechal vybudovat Klub českých turistů v roce 1923, kdy se její slavnostní otevření uskutečnilo 28. září. Autorem projektu byl architekt Janovský z Klatov, provedení stavby zajistil stavitel Kuchtler ze Železné Rudy.

Chata byla pojmenována po Jaroslavu Mattušovi, který byl propagátorem šumavské turistiky. Dnes je nazývána Horská chata Pancíř.

Zdroj: Daniela Loudová

Oslavit sté výročí rozhledny můžete přijít na vrchol 30. září. Od 10 hodin tam bude nachystán program pro děti, oficiální zahájení se uskuteční ve 14 hodin. Lanovka v tento den pojede pro děti do 15 let zdarma a vstup na rozhlednu bude zdarma pro všechny. Těšit se můžete na příjemný den plný zábavy, hudby, vzpomínání. „Jezdím na Šumavu ráda a na Pancíř rovněž, je to naše oblíbené místo s manželem. Vůbec jsem ale nevěděla, že už je zde rozhledna tak dlouho, je to krásné, že se dochovala a je stále v provozu," řekla jedna z turistek Růžena Václavíková z Plzně.

Kromě rozhledny můžete samozřejmě zavítat a udělat si vzpomínkovou fotografii také do legendárních dveří od WeLoveŠumava a prohlédnout si rovněž můžete sochu šumavského hajného Karla Paleczka, který byl prvním výrobcem lyží.

Ti, kteří se budou chtít ještě projít, mohou zavítat do osvěžovny pod Pancířem přímo v lese, a to u pramene Řezné. Tam na vás bude čekat vychlazená malinovka nebo grepové limo.

Zdroj: Daniela Loudová