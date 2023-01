Trasa pochodu byla 9,5 km, začínala v Chanovicích, pokračovala přes Dobrotice, Holkovice, Plácek, Újezd u Chanovic a zpět do Chanovic. Tam v kulturním domě zahrála hudba a vystoupilo všech deset starostů z dotčených obcí z lokality Březový potok k problematice úložiště.

Počátkem prosince se starostové sešli s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou ohledně diskuze na téma čtyř vybraných lokalit, kde by mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. „Na schůzce nám pan ministr odprezentoval, že bude předkládat zákon o jaderném úložišti, ve kterém bude požadavek, aby se k tomu vyjádřily obě komory parlamentu. Navrhovaný zákon jsme si ale přečetli a je to v podstatě původní zákon předchozího ministra Havlíčka, kde slibované předložení do obou komor schází. Takže šlo o systém slibem nezarmoutíš a pro obce se nemění nic. Stát opět vylučuje obce z jakékoliv možnosti vstoupit do jednání o jaderném úložišti či se k čemukoliv vyjádřit,“ informoval o aktuálním dění starosta.