Už je tomu rok, co Emil Kintzl nebrázdí Šumavu. Té je věnovaná soutěž

Uplynul jeden rok, co jsme se rozloučili se šumavskou legendou Emilem Kintzlem. Mnohým se zapsal do životů a především do dění na Šumavě. A právě o tom je i publicistická a novinářská soutěž o Cenu Emila Kintzla 2023, která byla nyní vyhlášena. Zapojit se do ní může široká veřejnost do věku 26 let.

Emil Kintzl na besedě. | Foto: archiv