Ve velkém stylu oslavili dobrovolní hasiči ve Štěpánovicích u Klatov 110. výročí založení svého sboru. Ten má 146 členů, nejmladšímu jsou pouhé tři roky, nejdéle pak, plných 52 let, už je ve sboru Vojtěch Teřl.

Oslavy 110. výročí SDH Štěpánovice u Klatov. | Video: Deník/Milan Kilián

Pomineme-li náročné přípravy, vše odstartovalo už v sobotu dopoledne schůzí s bohatou účastí. Její součástí byly proslovy, odhalení nového tabla, předávala se vyznamenání a bohužel také držela minuta ticha za hasiče, kteří se oslav nedožili. Zejména při vzpomínce na Josefa Bouřila mnozí neudrželi slzy. Nejvýznamnějšího ocenění se dočkal starosta sboru Vladimír Wirth, který z rukou starosty krajského sdružení hasičů Josef Černého obdržel Řád svatého Floriána.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Odpolední program, který již byl určen pro širokou veřejnost, potěšil malé i velké. Příchozí mohli mimo jiné zhlédnout ukázky historické techniky v podání SDH Lužany, jejichž hasičská stříkačka z roku 1901, tažená koňmi, představená v akci při zdařilé scénce, měla velký úspěch. Potlesk si již tradičně za svoje ukázky vysloužily děti a přípravka SDH Štěpánovice, líbila se i technika SDH Švihov, zejména CAS 16 Praga RN z roku 1953. Vše zakončila živá hudba v podání Lovců rytmů.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

I když mají oslavy výročí štěpánovičtí hasiči již za sebou, věří, že nejhezčí dárek k němu teprve dostanou. Už roky totiž marně usilují o novou hasičskou zbrojnici a teď konečně se zdá, že by se jí mohli v brzkém časovém horizontu dočkat. Ostatně, bylo to nejčastější téma všech proslovů. Starosta Klatov Rudolf Salvetr potvrdil, že nestane-li se nic nečekaného, do dvou let může být kolaudace nové hasičárny.