V dubnu by měla začít úprava parkánové zahrady pod zámkem. „Už jsme udělali zprůchodnění mezi zámeckými schody a parkánovou zahradou, která byla dříve zazděna. Půjde tak o jakýsi malý okruh kolem zámku. Máme pronajatou jednu část pozemku i od Římskokatolické farnosti,“ uvedl starosta Michael Forman.

Naplánovány jsou tam různé stavební úpravy, které se budou týkat i terasy. Lidé se dočkají nového klidového místa, které bude doplněno i bylinkovou zahrádkou ve dřevěných truhlících. Počítá se s vybudováním nových cestiček a veřejného osvětlení. „V plánu je také, že před vinárnou bude postavena pergola k posezení. Chtěli bychom to udělat do sezony, uvidíme, zda se stihneme i pergolu, případně bude dodělána později“ sdělil Forman s tím, že půjde o nový prostor, který by měl pozdvihnout atraktivitu okolí zámku.

Město plánuje také upravit pivovarský dvorek za zámkem, ale tyto plány jsou ale zatím jen výhledové.