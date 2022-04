„Idea o vydání knihy vznikla před zhruba třemi lety. Nejprve jsme hledali někoho, kdo by byl schopen komplexně postihnout a obsáhleji dokumentovat a zároveň srozumitelnou formou podat dějiny a dění, které se v Chudenicích a okolí probíhalo. Šlo o práci velice silně strukturovanou a došli jsme k určitému body, kdy jsme tomu chtěli dát navíc moderní ráz a charakter. Kniha se nám zdá pro budoucnost fundusem, na kterém budou moci stavět budoucí generace,“ řekl místostarosta Chudenic Marcel Bezděk s tím, že nyní šlo o první díl, který představuje historii do roku 1948, a do konce roku nebo na počátku příštího by měla být vydán druhý díl, který mapuje události až do současnosti.

Na rozsáhlé knize pracovali Oto Brachtel, který má na starost vyhledávání informací je odborníkem na archivy, a Jan Drnek, který informace formuluje do příběhu. „Jsme dvě třetiny sdružení Street, které se zabývá regionální historií a jejím sepisování. Do současnosti jsme psali hlavně o Plzni a nyní jsme skočili do Černínského prostředí. Našli jsme velmi bohatou historii. Jsme specifičtí v tom, že chápeme historii jako příběh a tak historii vyprávíme. Kniha o Chudenicích je tak příběh od pravěku do posledních komunálek,“ řekl Drnek, který přiblížil i svůj postoj k psaní: „Jde v podstatě o práci, jako kdybyste vzali telefonní seznam a snažili jste se ho vyprávět napínavě, protože máte obrovské množství dat, ze kterých musíte udělat příběh. Musíte se v tom místě vyskytovat, musíte pochopit genia loci a to čím, místo žije. Pan Brachtel prochází archivy a vše mi hrne do počítače, já to musím přečíst, co jsou tisíce a tisíce stránek, a vyseparovat to podstatné a vyprávět příběh. Pak s námi je ve sdružení pan Ježík, který je korektorem.“

Co je nejtěžší sdělil i kolega Brachtel: „Pátral jsem asi rok a půl. Nejsložitější byly texty, kterou byly v německém nebo latinském jazyce. Těžké je se pak ve všem vyznat. Spoustu materiálů je také v soukromých sbírkách, takže se musí jednat s lidmi, zda jsou ochotní poskytnout materiály.“