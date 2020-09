Zvuk motorových pil a brusek byl po čtyři dny slyšet v sousedství známého chudenického Bolfánku. Konalo se tam setkání řezbářů motorovou pilou.

Setkání řezbářů motorovou pilou v Chudenicích pod Bolfánkem. | Video: Deník / Milan Kilián

Ač by člověk tipoval, že jde o práci pro chlapa, našla se mezi účastníky i žena. Jana Firouzi, s níž pracoval její šestnáctiletý syn Arian, přijela do Pošumaví až z Ostravska. „Pozvali nás sem kamarádi řezbáři, my se známe po celé republice a jsme dobrá parta,“ řekla Deníku Firouzi. Řezbářství motorovkou se věnuje teprve čtyři roky. „Začala jsem s tím, když bylo synovi dvanáct. On tehdy začal řezat a já jako správná matka jsem musela zkusit, jak jsou ty pily nebezpečné. Nejdřív jsem byla proti, ale pak jsem tomu propadla,“ smála se. Na místě vyřezávala svatou trojici – Marii, Josefa a Ježíška.