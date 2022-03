„Žáci se účastní projektu Vzdělávání v technických oborech v Plzeňském kraji. V rámci něj si sami staví svůj model vozidla. Nejprve museli zcela rozebrat vozidlo Škoda Favorit, zůstaly z něj základní věci jako pohonná jednotka a další. Na to teď staví nový závodní kabriolet. Jde o stavebnici, kterou jsme zakoupili, a oni musí komplet celé auto postavit. Chtěli jsme, aby to pro ně bylo zajímavé nejen z hlediska práce, kdy se podílí na zajímavé činnosti, ale také doufáme, že budou mít radost z výsledku, až auto uvidí a bude jezdit,“ řekl ředitel SOŠ a SOU Sušice Jaromír Kolář.

Výhodou toho, že je postavené na základech konkrétního vozidla je, že se auto následně nechá otypovat a bude možné s ním běžně jezdit. Škola tak bude mít vozidlo pro svoji propagaci. „Myslím, že i pro budoucí zájemce, to může být atraktivní. Je to tak něco jiného, než opravovat auta během praxe. Kabriolet by měl být hotový do konce školního roku,“ poznamenal ředitel.

Práce na sestavování automechaniky baví. „Učíme se o tom a je to pro nás poučné, mít možnost pracovat na sestavování takového auta, je to pro nás nové,“ řekl student Daniel Plánička.

„Je to nová zkušenost a učíme se to. Je to určitě zajímavé, baví nás to a jsme zvědaví na konečný výsledek,“ připojil se další student Lukáš Svítil.

Je to poprvé, kdy se na škole takový model auta sestavuje, ale zřejmě to nebude naposledy. Ředitel školy už má další plány. „Přemýšlím o tom, že bychom v další fázi stavěli elektromobil. Jeden už tady sice máme jako učební pomůcku, ale ten postavili ve Škodovce v Mladé Boleslavi,“ uvedl Kolář.

S elektromobilitou jsou spojené ve škole i další plány. Ředitel by tam rád během následujících let, pokud to dotační tituly dovolí, postavil novou dílnu, kde by se opravovaly právě elektromobily a také hybridní vozidla.