Projekt klatovských žáků a učitelů zazářil na Národní přehlídce přírodovědných vzdělávacích aktivit Science on Stage – Věda na scéně 2023, kde byly předvedeny nejzajímavější vzdělávací aktivity z celé ČR.

Učitelé Vágnerovi na přehlídce v Praze. | Foto: se svolením Vágnerových

V pražském planetáriu se v sobotu konala národní přehlídka přírodovědných vzdělávacích aktivit Science on Stage – Věda na scéně 2023, na které bylo prezentováno 23 úžasných projektů. Mezi nimi také aktivity, které společně navrhli a realizovali klatovští učitelé s nadanými dětmi i dětmi praktických tříd v Základní škole Klatovy, Hálkova ulice.

„Na přehlídce se sešli učitelé mateřských, základních a středních škol i lektoři volnočasových aktivit s neobyčejnými nápady do výuky přírodních věd, matematiky a informatiky. Přehlídku navštívilo mnoho diváků z řad odborné veřejnosti, ale také rodiče s dětmi, kteří se zajímají o přírodovědnou tématiku. Všechny projekty byly velmi vysoké kvality a pro porotu nebylo snadné vybrat tým učitelů, který pojede reprezentovat Českou republiku na příští mezinárodní festival Science on Stage do Finska v srpnu 2024,“ uvedla učitelka fyziky a lektorka klubů nadaných dětí v Klatovech Kateřina Vágnerová.

Nakonec porota udělila čtyři speciální ocenění, dále byla udělena cena odborné veřejnosti a bylo vyhlášeno sedm vítězných projektů, které budou prezentovat ČR na celosvětové přehlídce ve finském Turku. Mezi vybranými projekty je i klatovský projekt s názvem Výzkum pro planetu – planeta pro všechny. „Hlavním prvkem výuky přírodovědných předmětů v našich třídách musí být jednoduchost, názornost a zajímavost,“ popsal prezentovaný projekt třídní učitel praktické třídy v ZŠ Klatovy, Hálkova Jaroslav Vágner. „Aktivity badatelského charakteru pro nadané děti I. stupně ZŠ, které jsem viděl v klatovských klubech nadaných dětí, jsou velmi zajímavé, často zábavné a vzhledem k věku dětí také jednoduché na provedení. A právě tam jsme našli průnik použitelnosti,“ dodal Vágner. Na přehlídce prezentoval mimo jiné své zkušenosti se zařazováním výzkumných a experimentálních aktivit pro žáky do výuky fyziky, chemie a přírodopisu ve svých třídách.

„Postupem času jsme díky společnému sdílení aktivit dospěli až ke společné tvorbě – aktivitám, na nichž se mohou podílet všechny děti z obou škol a produkt je smysluplný,“ sdělila Vágnerová. Jednou z takových aktivit byl společný herbář mapující rostliny města – jednotlivé stránky herbáře vytvářely děti obou základních škol, na třídění rostlin a výsledné podobě herbáře se podílela i úspěšná studentka klatovského gymnázia Jana Hamplová (mj. oceněná v soutěži SOČ středoškolská odborná činnost, nebo v soutěži Bystré hlavy pořádané Goethe institutem v Praze). Herbář slouží dále dětem v praktických třídách jako výuková pomůcka.

Porota ocenila vzájemnou inspiraci učitelů pracujících s dětmi na opačných stranách kognitivního spektra a nalezení badatelských aktivit vhodných i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyzdvihla také důraz na objektivní zkoumání věcí okolo nás a přírodních zákonů u všech dětí.