Andrea Staňková ze Sušice zhotovila pro hrad Kašperk dortovou kopii západní věže.

Kastelán hradu Kašperk Václav Kůs ukazuje dort, který při příležitosti zahájení letošní sezony vytvořila Andrea Staňková ze Sušice. | Video: se svolením Andrey Staňkové

Když zahajoval o velikonočním víkendu hrad Kašperk letošní sezonu, dostali tamní pracovníci jeden krásný dárek – speciální dort, jenž pro tuto příležitost upekla Andrea Staňková ze Sušice. Žena, která pracuje jako tajemnice na radnici v Kašperských Horách, sice propadla výrobě slaných i sladkých dortů až v poměrně zralém věku, ale o to s větším nadšením. Učí se u nejznámějších Čechů v tomto oboru, jmenujme například cukráře Josefa Maršálka, známého z televize, a připsala si na konto i velký úspěch, když byla součástí týmu, jenž se vloni postaral o český (a možná i světový) rekord v počtu růží vyřezaných ze zeleniny.

Zdroj: se svolením Andrey Staňkové

Začínala se slanými dorty. „Obložené chlebíčky mi připadaly dost fádní, hledala jsem proto něco originálního. V podstatě jsem „masorád“ a mám ráda kombinace více chutí, tak jsem zkoušela a našla složení náplní, které musí ve slaném dortu „ladit“, a chtěla ho nevšedně ozdobit vyřezávanou zeleninou, ale tak, aby to byl pořád dort, samozřejmě slaný,“ vysvětluje s tím, že to se ale musí člověk naučit. A ona měla to štěstí, že jí své zkušenosti předával jeden z nejpovolanějších. Absolvovala několik kurzů a seminářů carvingu ovoce a zeleniny u Luďka Procházky, držitele mnoha tuzemských i zahraničních ocenění, mj. vítěze Světové kuchařské olympiády IKA 2004, 2008. „Dostala jsem se tak i k vyřezávání melounů a ovoce. Byla jsem velice potěšená, že jsem se s jeho Czech-Slovak Carving Teamem mohla jako amatérský řezbář zúčastnit v loňském roce vytvoření nového českého, a možná i světového rekordu, protože do té doby nikdy nikdo takový neudělal - rekordu v počtu vyřezaných růží,“ uvedla Staňková. Celkem 38 českým a slovenským řezbářům se tehdy podařilo z 10 druhů zeleniny vyřezat 3123 růží. Poté byly prodány, výtěžek šel na charitu.

Sladkým dortům se Sušičanka dlouho vyhýbala, byla přesvědčena, že je neumí, nezná správné postupy. I tady se ale potvrdilo otřepané ‚nikdy neříkej nikdy‘. „Moje odhodlání sladkému se nevěnovat prolomil můj malý synovec Matýsek, který, když si prohlížel obrázky slaných dortů, říkal, že by si ode mě dort dal, ale musel by být „jenom kočoládovej“… A co udělá milující teta?“ směje se Staňková.

I v tomto případě se nakonec obrátila rovnou k mistrům. „Začala jsem kurzem u Josefa Maršálka, který svým přístupem k cukrařině a nadšením z krásných a dobrých věcí odboural většinu mých pochybností, jestli to vůbec dokážu, a posílil moji odvahu,“ vzpomíná na svoje začátky cukrářka, nyní již známá svými výtvory. Není divu, jejími dalšími učiteli byli lektoři studia Heleny Fléglové (známá mj. ze soutěže MasterChef), např. Anna Marvanová, vítězka soutěže Cukrář roku 2022-2023 a medailistka v evropském finále Global Chefs Challenge.

„To všechno dohromady mě dovedlo až k tomu, že se z koníčka stal kůň, a s chutí vyrábím dorty slané i sladké pro rodinu, přátele, kamarády, jen tak… Nebojím se zkoušet novinky a mám k tomu i posuzovatele‚ experimentální skupinu osádky hradu Kašperk, jak jim s nadsázkou říkám, protože docela rádi ochutnávají a hodnotí výsledky z mé kuchyně. A já jsem pyšná, že můžu dodávat na hrad,“ uzavírá s úsměvem Andrea Staňková.

Tentokrát dodala na hrad dort v podobě jeho západní hradní věže. „Věž, přesněji torzo její původní středověké cihlové helmice, projde v letošním roce celkovou opravou. Tedy kromě přání úspěšné sezony hradu je to i symbolické přání, aby vše proběhlo bez komplikací a v příštím roce mohli návštěvníci Kašperku obdivovat zase o něco hezčí hrad,“ uzavřela Sušičanka.