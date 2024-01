„Mně se líbí mnohá česká jména jako Karolína, Kateřina, Daniela, ale nebráním se ani cizím. Je to zkrátka vývoj, ve všem chceme být světoví, tak i ve jménech se to podepisuje. Sama ještě nevím, jak naši holčičku pojmenujeme, ale myslím, že s manželem zůstaneme u tradičních, je to také o tom, jak to vyzní ve spojení s příjmením,“ řekla Klatovanka Petra Smolová, která je právě v očekávání a jméno ještě vybírají.