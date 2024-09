Ke střetu oosobního auta se záchranářskou sanitkou došlo v neděli dopoledne nedaleko Rejštejna na Klatovsku. Sanitka po havárii nemohla pokračovat v jízdě, událost se ale obešla bez zranění.

"Osoby jedoucí v osobním voze jsou bez zranění. Havarovaný vůz RZP, který transportoval pacienta do zdravotnického zařízení, nemohl pokračovat v jízdě. Na místo byla povolána jiná zdravotnická výjezdová skupina, která si do péče pacienta převzala a pokračovala v transportu do zdravotnického zařízení," informoval mluvčí krajských záchranářů Lukáš Uherek. Upřesnil, že bez zranění zůstali i pacient a posádka z havarovaného záchranářského vozu.

Na místě zasahovali také hasiči. "Zajistili jsme vozidla po nehodě, uklidili jsme z místa střepy," uvedl oprační důstojník hasičů. Ti po havárii řídili v místech kyvadlově dopravu.