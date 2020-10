V Den vzniku samostatného československého státu se na Klatovsku konaly mnohé akce. Letos tomu ale bude jinak.

Uctili 101. výročí republiky | Video: DENÍK/Milan Kilián

„Rok co rok se 28. října scházíme, abychom si společně připomněli vznik samostatného československého státu. Před 102 lety byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny. Tento nejvýznamnější svátek České republiky si bohužel nebudeme moci letos připomenout tak, jak jsme byli zvyklí a jak by si to jeho vážnost zasloužila. Přejít jej bez povšimnutí by však bylo neomluvitelné,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.