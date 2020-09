Začal podzim a listy na stromech se začínají zbarvovat a opadávat, ale u silnice z Ostřetic na Předslav mají raritu. Kvetou tam jabloně.

Rozkvetlé jabloně u Ostřetic na Klatovsku. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Podle předsedy územní organizace Českého svazu zahrádkářů Klatovy Josefa Novotného se to občas stává. „Úplně obvyklé to není. Může to způsobit několik věcí. Je to denní dobou, protože je nyní přibližně stejně dlouhý den jako na jaře. Druhým důvodem je počasí, nyní je hodně teplo,“ řekl Novotný.