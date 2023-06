Řádění živlů během středečního odpoledne nepřežila vzrostlá vrba u klatovského soudu. Pod pilu půjde i další strom.

Smuteční vrba u klatovského soudu nezvládla silný vítr. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Je to smutný pohled. Je jí velká škoda, patřila sem, nyní zde bude takové prázdno,“ smutní Klatované.

Smuteční vrba bohužel nezvládla nápor středečního přívalového deště a silného větru. Musí tak být zlikvidována, a nebude jediná. „Místo vrby vysadíme na podzim nějaký nový strom, který by zapadl do tamní koncepce, ještě se rozhodujeme, o co půjde. Kromě toho ale v nejbližší době budeme muset pokácet douglasku, také u soudu, protože se již nebezpečně vyklonila ze své osy a hrozí, že by mohla spadnout na dům,“ vysvětlil ředitel Technických služeb města Klatov Libor Hošek.

Dle jeho slov středeční počasí nenapáchalo ve městě žádné škody na majetku ani zdraví, i když padlo několik stromů a lámaly se větve.