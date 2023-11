V Národním parku Bavorský les, jen pár kilometrů od českých hranic, byla vybudována první záchranná stanice pro rysy v Bavorsku.

Rysí matka s koťaty. | Foto: Harald Grundwald/Národní park Bavorský les

Zařízení v Neuschönau, určené pro zraněná a osiřelá zvířata z volné přírody, je již připraveno, ale zatím je prázdné. Informoval o tom list Passauer Neue Presse. Jak již dříve potvrdil Deníku mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák, stanice by mohla být využívána i pro léčbu zraněných šelem z české strany Šumavy, včetně zraněných či opuštěných koťat.

Důvodem budování stanice v Neuschönau byl fakt, že nalezení rysí sirotci, jejichž matku například přejelo auto, museli být z Bavorského lesa převáženi až do záchranného centra v Dolním Sasku, což je daleko.

Nová stanice v NP Bavorský les, financovaná ministerstvem životního prostředí, má dva velké boxy pro zvířata a venkovní výběh. Protože rysi mají být později vypuštěni zpět do volné přírody, je důležité, aby měli co nejmenší kontakt s lidmi, což zde bude podle ochránců přírody splněno. Šelmy ze záchranné stanice by mohly být podle Marco Heuricha z národního parku vypouštěny na takových místech, aby propojily dosud izolované rysí populace, což je důležité i z hlediska genetiky.