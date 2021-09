Víkend otevřených ateliérů se konal na mnoha místech v Plzeňském kraji i na Klatovsku. Jedním takovým místech byl právě dům č. 1. Tvůrci a umělci se rozprostřeli ve vestibulu i na zahradě, jelikož počasí tomu přálo. Zájem lidí byl vidět hned od počátku a není divu, bylo na co se dívat i k čemu přivonět.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.