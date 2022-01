„Nabízí nám to více možností. Když vidíme děti ve městech, tak ony si chodí hrát do obchoďáků, což nechápeme. My tady můžeme všude jezdit na kolech, není zde taková doprava. Máme víc možností, co dělat, Rozhodně bychom neměnily za město. My si i rády postavíme bunkr ve stromech,“ připojila se Pavlína.

Jelikož mají velmi rády přírodu, tak se jich úzce dotýká i problematika možného úložiště jaderného odpadu v jejich lokalitě Březový potok. „Já když si představím, kolik zde jezdilo náklaďáků, když se jen opravoval most, tak mě to děsí. Silnice byla rozježděná, tráva úplně slezla, byla šílená doprava a hluk. A s úložištěm by to bylo mnohem mnohem horší,“ podělila se o svůj názor Eliška.

V Olšanech se pustí do čistírny a kanalizace, řešili ji už od roku 2015

Aktivně se tak zapojují i do akcí proti úložišti. „Dělaly jsme různé transparenty na pochod, ušily jsme si samy roušky k tomuto tématu a měly jsme je přímo na pochodu,“ doplnila druhá sestra.

Kromě toho se zapojují do dění v obci, kde mohou ukázat i své obdivuhodné dovednosti. „Moc rády vytváříme. Na dětský den jsme dělaly perníkovou chaloupku, parník, masku pro Lociku, ale také automat, ve kterém si děti mohly vybrat co chtějí a my jsme jim to vydaly,“ nastínila část z jejich tvorby Eliška.

To, co dvojčata dokáží, už měli možnost vidět lidé také na výstavě v Horažďovicích. V tvoření neznají mezí. „Nejvíc miluji tvorbu 3D věcí. Když vidím věc, která se má již vyhodit, tak já ji ještě využiji a něco z ní udělám. To mě baví. V podstatě jde o tvorbu z odpadků, by se dalo říct,“ řekla Eliška s úsměvem.

Zasadili tisíce stromů na Šumavě, udělali radost desítkám dětí a pomáhali jiným

Pro svoji mladší sestřičku vyrobily také panelák pro panenky, který byl kompletně vybaven do nejmenších detailů, nechyběly poličky, akvária, knihy a spoustu dalších věcí.

Už nyní mají plány, čím by se chtěly v dospělosti zabývat. „Já bych chtěla být architektkou a navrhovat domy nebo zahrady,“ svěřila se Eliška. Pavlína by ráda dělala artterapeutku v nemocnici. „Chtěla bych pracovat s dětmi, rozvíjet s nimi jemnou motoriku, aby rozhýbaly prstíky například po mozkové mrtvici,“ dodala mladá slečna.