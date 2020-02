Někteří turisté na Šumavě riskují své životy. Vstupují totiž na zamrzlá jezera či rašeliniště a riskují, že se pod nimi tenký led proboří. Na odlehlých místech by se přitom pomoci nedovolali.

V létě bojovali strážci Národního parku Šumava s neukázněnými návštěvníky, kteří se přes zákaz v jezerech koupali a ohrožovali tak chráněnou přírodu. Teď se musí k vodním plochám vydávat opět. „V tomto případě ale podle mě osobně nejde až tolik o ochranu přírody, jako o ochranu jich samých. Turisté velice riskují, když vstupují na zamrzlé vodní plochy. Vzhledem k počasí nemají žádnou jistotu, že pod nimi led nepraskne. Děsivé je, že na místě ve sněhu nacházíme i stopy malých dětí, přitom jde opravdu o život. To člověka až mrazí,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Lidé podle něj vstupují na většinu zamrzlých vodních ploch na Šumavě, ať jsou to rašelinová jezírka typu Chalupská či Jezerní slať, ale i na Černé, Čertovo či Prášilské jezero. „Proto jsme na těchto místech zvýšili dohled,“ dodal Dvořák.

I když počasí zimním sportům příliš nepřeje, i letos se ochránci přírody setkávají s tím, že neukáznění turisté vstupují na běžkách, skialpech či sněžnicích do klidových zón národního parku. „To už je z hlediska některých druhů, zejména tetřeva či tetřívka, už opravdu problém, protože ti opravdu potřebují klid,“ konstatoval Dvořák. Dodal, že za vstup na zamrzlá jezera či do klidových zón můžete dostat na místě pokutu až do výše deseti tisíc korun, ve správním řízení až sto tisíc korun.