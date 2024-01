Ani letos nechyběla v Nýrsku akce na podporu Tříkrálové sbírky. Šlo o sedmý ročník, ale poprvé se vše odehrávalo v kostele sv. Tomáše. Ten byl zaplněn do posledního místa.

Tříkrálová sbírka v Nýrsku. | Video: Lenka Vyskočilová

„Rozhodnutí o konání v kostele jsme nakonec vzhledem k počasí projednali s panem farářem a zcela naplněný kostel ukázal, že to byl správný krok. Pozvání přijala také paní ředitelka Oblastní charity Klatovy Lucie Švehlová a farář z farnosti Nýrsko Ryszard Potega, který tam je vlastně doma. Náš Národopisný spolek Nýrsko se mimo jiné snaží také lidi sdružovat a utvářet vztahy napříč generacemi. Proto jsme letos oslovili mladého muzikanta Rodericha Rod Mana, který odpoledne zpestřil hudbou známou, ale i tvorbou vlastní. Naše pozvání také přijali žáci ZŠ Školní a učitelka Lenka Kličková spolu s dětmi nazkoušela pásmo básní a písní,“ uvedla za spolek Lenka Vyskočilová.

Jako tradičně nechyběl ani děj o třech králích. Role vypravěče a zároveň technika a koordinátora akce se zhostil Samuel Kaleta. O herecké role a o skvělé ztvárnění se postarali Martin Vyskočil a Věra Bissingerová, třemi králi - v tamním podání to byly tři ženy - byly Jarmila Čechová, Míša a Natka z J.s. Akim Kokšín. „Děkujeme všem, kteří se do kostela přišli podívat a podpořili tak nejen sbírku jako takovou, ale také děti, koledníky a účinkující. A že jich dobrá třetina stála, protože už byly lavice obsazené? To přece nevadilo. Naopak. Moc si toho vážíme. Mějte klidný rok, buďte zdraví a těšíme se na vás i příště," uzavřela Vyskočilová.

Zdroj: Lenka Vyskočilová