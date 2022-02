Kasičky tří králů jsou již rozpečetěny a peníze sečteny, z výsledků jsou představitelé Charity, která sbírku zaštiťuje, nadšení. Po loňském roce, který nebyl příliš příznivý, kdy lidé do kasiček naházeli 850 379 Kč, je letošní rok opět radostnější. Je to i tím, že tentokrát se do ulic vypravily skupinky tří králů, což vloni nebylo možné. Ocenili to i lidé, jak potvrdila ředitelka Oblastní charity v Klatovech Lucie Švehlová. „Jsme moc rádi, že jsme mohli do ulic. Vloni to bylo smutné, když byly jen statické kasičky. Je lepší, když se může chodit, zpívat a lidé nás rádi viděli, hlavně v obcích, kde někteří i říkali, že jsme jim chyběli, že se jim stýskalo. Doufáme, že to tak už bude každý rok.“