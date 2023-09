/VIDEO, FOTOGALERIE/ Finále letošní open air tour zakončila kapela Tři sestry v sobotu v Klatovech a stovky lidí si přišly závěr užít s ní.

Tři sestry v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Kemp Lázně se opět otřásal. Jako každý rok tam zavítala skupina Tři sestry, které jim před jejich koncertem přivedly do varu E!E a jako první zahráli Pirates od the Pubs. Tři sestry už neodmyslitelně patří k hudební sezoně v Klatovech a tak není divu, že areál zaplnily stovky lidí. „My sem chodíme každý rok, někdy sice zlobí počasí, ale ani to nás neodradí. Je to naše tradice s partou už mnoho let, jezdíme i mimo Klatovy, pokud jsou Tři sestry někde poblíž," řekl Martin Petrák a dodal, že se chystají na koncert do Prahy, kde Tři sestry chystají v prosinci koncert v O2 aréně.

Během večera nechyběly tradiční známé pecky, které si s kapelou zpívali mnozí fanoušci jako například Kalhotky ze Lhotky, Homosexuál, Čaroděj ze země Koz a další.

Zdroj: Daniela Loudová