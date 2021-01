Elektronky, tažné lano, tenisák, to byly hlavní pomůcky tří studentů Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, kteří v kategorii středních škol ve fyzikální soutěži Skupiny ČEZ s názvem Vím proč obsadili všechny tři odměňované pozice.

Odborná porota to v jejich případě neměla vůbec lehké, nakonec svým bodováním přiřkla zlato Štěpánovi Presslovi za zevrubně ve videu popsanou termoemisi, kterou názorně předvedl na pokusu s elektronkou. „O elektrotechniku jsem za začal více zajímat před dvěma lety, protože hodně bastlím a s mým koníčkem to souvisí. Navíc mají v českém elektro prostředí zajímavou historii,“ říká Štěpán. Za své prvenství získal poukaz na on-line nákupy v hodnotě 10 tisíc korun a škola díky jemu 200 000 korun na vybavení učebny, v níž se vyučuje fyzika a další přírodovědné předměty. On sám si toho už příliš neužije, neboť jeho dalším cílem je studium na vysoké škole, přičemž zcela vážně uvažuje o „Matfyzu“.

Rovněž videa na druhém a třetím místě stála podle odborné poroty za to. Z odvážného pokusu testujícího mez pevnosti tažného lana si Jakub Holý odnesl nejen pár modřin, ale také stříbro a tím i poukaz v hodnotě 5 000 Kč. Úspěšnou klatovskou jízdu završil expert na hopsající tenisáky Kryštof Boura, který s pokusem na tíhové zrychlení obsadil třetí místo. Za své bronzové video získal poukaz na 3 000 korun.

Restart oblíbené soutěže „Vím proč“, která láká zájemce do světa fyziky prostřednictvím zábavných pokusů, zkomplikoval covid. Už začátkem října byla omezena prezenční výuka na středních školách a od listopadu přešel do kombinované prezenční a distanční výuky i druhý stupeň základních škol. Zatímco v předchozích ročnících soutěže se tak mohli soutěžící spoléhat na podporu vyučujících fyzikářů či vedoucích technických zájmových kroužků, tento školní rok museli často spoléhat jen sami na sebe.

Soutěž „Vím proč“ se konala již pošesté. Letos se i přes nepříznivou situaci s covid-19 v soutěži sešlo 64 videí, což organizátoři považují téměř za zázrak. „Podle ohlasů naší odborné poroty dokonce šlo o kvalitativně jeden z nejsilnějších ročníků, kdy bylo extrémně těžké vybrat vítěze. Studenti si k pokusům volili složitější fyzikální jevy a videa jsou krásně zpracována,“ poznamenal Martin Máca, vedoucí týmu strategický nábor ČEZ, který „Vím proč“ organizuje. „Dlouhodobě tak podporujeme technické vzdělávání dětí s cílem vzbudit v nich zájem o energetiku a případné budoucí uplatnění ve Skupině ČEZ. Bez mladých a pro věc zapálených techniků oblast inovací a pokročilých technologií nerozvineme. K tomu napomáhá i tato soutěž.“