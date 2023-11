Třináct let již klatovská skupina Trautenberk burácí na pódiích po celé republice. Nyní si s ní fanoušci v Klatovech užili tradiční akci Obrfest. Tam si tentokrát pozvali jako hosty kapely Černá a Zvlášňý škola, které jim publikum řádné rozdováděly.

Obrfest v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Přivítali jsme fanoušky na devátém Obrfestu, ve své podstatě by to byl jubilejní desátý ročník, ale kvůli covidu se jeden nemohl uskutečnit. Jde o událost, která vznikla po úmrtí našeho frontmana Obrouše. Pro nás má tato akce stále speciální význam, hrajeme doma a je to vzpomínka na našeho prvního frontmana,“ uvedl za Trautenberky Dalibor Dvořák.

Jde o tradici a stále se na ni těší. „Zrovna dnes jsem říkal klukům v šatně, je sedm hodin, zvukovka běží, o nic se nestaráme, je to už rutina, ale těšíme se na to vždy speciálně. Minulý týden jsme byli na celostátním rádiu a ptali se nás, kde máme nejradši koncerty, tak jsme samozřejmě řekli, že jsou to Klatovy. Nejen kvůli akustice, atmosféře, ale proto, že jsme tady doma, jsme Klatováci a vždy budeme,“ zdůraznil muzikant.

Svatomartinské trhy i hody přilákaly mnoho lidí, víno naléval i sv. Martin

Dle jeho slov jsou všichni rádi, že se vše vrátilo do starých kolejí, téma covid je za nimi, lidé opět chodí, mají rádi muziku, kulturu. „Zažili jsme plno parádních akcí. Myslím, že jsme nezažili rok, že bychom si řekli, je to pořád dokola. Vždy jsme měli možnost zahrát na nových místech, ještě pořád je kam se podívat. A v roce 2024 nás fanoušci zase uvidí na nových místech, ale i těch tradičních,“ uvedl Dvořák.

Zdroj: Daniela Loudová

Mají za sebou třináct let a jejich fanklub se neustále rozrůstá, oslňují svou muzikou všechny generace už od nejmenších. „Myslím si, že naše fanouškovská základna sílí. Zrovna dneska přijeli fanoušci z Mostu, kteří nám přivezli dort k našemu třináctému výročí. Máme plno skalních fanoušků, kteří s námi objíždí koncerty, nechápeme to, ale zvládají někdy i dvojáky. My sami máme někdy co dělat, abychom to dali. Všímáme si, že už nemáme fanoušky jen ty, kteří s námi začínali, ale jsou tady ti, kteří nás objevili až později, a to je na tom to krásné, že fanoušci nestárnou s námi, objevují se i mladí, a to i čtyřletí a pětiletí. To můžu potvrdit i osobně, protože mám dvou a pětiletou holčičku a musím říct, že naše kapela hraje nejčastěji, někdy bych si od toho i rád odpočinul,“ smál se Dvořák.

V Klatovech si u památníku připomněli válečné veterány

Letos čekají kapelu Trautenberk ještě tři moravské koncerty a na jaře se fanoušci mohou těšit na další, ale jen šest. „V létě se s fanoušky určitě potkáme na festivalech v západních Čechách a na závěr sezony bude HimlHergotFest v Plzni za Plazou. Letos jsme udělali první oficiální ročník, který jsme neuvěřitelně hned vyprodali a ten další bude ještě lepší. Myslím si, že to bude další parádní tradice Trautenberků,“ uzavřel muzikant.