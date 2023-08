Létající voda, bahno, svižná, bezchybná jízda, ale i technické potíže. To vše bylo k vidění na traktoriádě v Makově, která byla letos poznamenaná nižší účastí. Ale i tak se bylo na co dívat.

Traktoriáda v Makově. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

„Jde o devátý ročník a doufám, že budeme moci udělat i jubilejní desátý, jelikož se nám změnili majitelé pozemků, kde akci děláme, tak netušíme, co bude. Doufáme ale, že tady nejsme dnes naposledy. Bohužel je i slabší účast, co se týče závodníků, sešlo se v okolí několik akcí, které se kryjí, podepsalo se na tom i to, že je konečně hezké počasí, tak lidé vyrazili jinam. I tak si to ale užijeme,“ řekl za pořadatele Milan Hromada.

Jako tradičně se jelo v pěti kategoriích – traktory domácí výroby s motorkovým motorem, traktory domácí výroby s automobilovým motorem, tovární traktory do 25 kW a nad 25 kW a poslední kategorií jsou ženy.

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Všichni se s připravenou tratí poprali, jak nejlépe dovedli. Bohužel ale častěji, než by si jezdci přáli, přišly na řadu technické problémy, a tak některé traktory musely být z trati odtlačeny. „Trať je tradiční, a i když hodně pršelo, tak je poměrně suchá a tvrdá. Nechybí Makovská mulda, která se objíždí s károu, a ani bahno a voda,“ dodal Hromada.