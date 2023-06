Mříže, sítě či jiná opatření, po tom nyní volají Klatované. „Je to další smutný počin v Klatovech. Nechápu, proč si lidé vybírají právě Černou věž. To jim nedochází, že mohou ublížit i někomu dole, na koho dopadnou? Vždyť minule šlo o odpoledne, kdy náměstím prochází mnoho lidí, nyní krátce poté chodili do kostela. Mělo by tam město něco dát, už jen proto, aby se zabránilo těmto krokům,“ uvedl Klatovan Bohumil Babka a nebyl jediný, podobný názor mělo mnoho dalších.