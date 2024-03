K seznámení Kintzla a Maříka došlo přes křížky. „Emil už byl v té době trochu unavený, tak jsem mu nabídl spolupráci, protože je opravuji i vyrábím. Nyní s partou kluků v Emilových šlépějích pokračujeme. Děláme po Šumavě nejen rekonstrukci křížků, ale také nové kované většinou s příběhem. Nejbližší, který bychom chtěli udělat, je nahoře na rozcestí, jak se jede na Zhůří, kde ho někdo zničil a povalil vše, zůstal jen kámen. Už ho máme vymyšlený. Teď tak chceme řešit s majitelem pozemku obnovu. Pak máme v plánu ještě další, ale to zatím nemohu prozradit, další je pod Velkým Babylonem, jeden také u Českého Krumlova, kde se našel starý kříž, ulámaný, zčásti zarostlý do stromu. Jinak křížů po Šumavě je hodně, takže se do nich postupně budeme pouštět,“ uvedl Mařík.

Pokračuje také v tradici lyžování na historických lyžích, kdy se každoročně pod dohledem Kintzla konaly závody v Kašperských Horách ve sjezdu z Lišáku. Jelo se i letos, i když sněhu nebylo zrovna ideálně. „I když není sníh, tak pojedeme, našli jsme nějaké kousky sněhu, zbytek se doházel. Je to ale především o tom, že se lidé sejdou, a i kdyby to nemělo být o lyžování, tak se připomene historie Šumavy, jak se tady dříve lyžovalo. Navíc navazujeme na tradici, kterou rozjel Emil Kintzl, a když nás opouštěl, tak měl přání, abychom v tom pokračovali, takže to má jeho dcera Naďa pod palcem a my jí moc rádi pomáháme, protože nám to přijde hezké a dává nám to smysl,“ řekl Mařík, který jezdí reprezentovat šumavské historické lyže i do zahraničí.

Navíc je rovněž znalcem šumavské přírody, kdy už dlouhá léta dělá průvodce divočinou. „Dělám průvodce divočinou pro NPŠ, ale dělám vycházky i mimo akce NPŠ. Lidé to mají jako vycházku místy, kde je úplně nenapadne se běžně projít, jde se spíše lesem než po cestách. Mají to s výkladem o přírodě, mají aktivní celý den. Průvodce mimo park jsem dělal asi dvacet let, pod parkem s tím, že jsem dělal i průvodce na řece, odhaduji asi osm let,“ sdělil Mařík.