Antonie Galušková – Kajakářka Antonie Galušková ze Sušice je prostě hvězda. Jen pár dní poté, co se stala juniorskou mistryní Evropy, se mohla pyšnit také nejcennějším kovem z republikového mistrovství seniorů ve vodním slalomu, který získala na peřejích pod lipenskou přehradou na jihu Čech v rámci 5. Českého poháru skupiny ČEZ v kategorii kajakářek. Její úspěch umocňuje fakt, že tuzemský seniorský titul si na divoké vodě vyjela vůbec poprvé ve svojí již tak úspěchy ověnčené kariéře. „Mám poprvé v kariéře i medaili z mistrovství republiky a je to hned zlatá, takže je to neskutečné,“ hlásila v cíli Antonie Galušková. „Vím, že jsem nejela nejlíp, ale řekla bych, že podmínky mi tady přály. Jela jsem čistě a jsem za to strašně vděčná. Ještě na Lipně, kde mi to moc nešlo, jsem tady zajela první dvě medaile a moc si toho vážím,“ uvedla Galušková a narážela tím na to, že ještě skončila druhá v týmech (společně s Amálií Hilgertovou a Veronikou Vojtovou) a k tomu následně ovládla i 6. Český pohár skupiny ČEZ, který byl zároveň národním mistrovství v kategorii do 23 let. I tam talentovaná sportovkyně slavila prvenství.