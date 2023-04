Mladému muži z Klatov, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou (DMO), by k lepšímu životu pomohl speciální oblek. Jeho pořízení je však pro něj velmi nákladné, ale splnit mu jeho přání mohou pomoci lidé, a to v rámci sbírky na portálu Donio.

Odkaz na sbírku na Donio: https://www.donio.cz/lepsi-zivot-pro-tomase?fbclid=IwAR1hTRG4IynWVQNvggqboBDer9SF7qldRYBFI73CGPvq1jp3J-_8m_IgApM

Mladým mužem je Tomáš Sedláček (28 let), který bydlí v Klatovech, kde si koupil a upravil byt na bezbariérový přímo nad svými rodiči, jelikož potřebuje stálou pomoc s domácností a rehabilitací. Život nemá jednoduchý, ale statečně se s ním pere. „Od narození mám DMO. Narodil jsem se předčasně ve 33. týdnu. Od mala cvičím Vojtovu metodu. První operaci jsem podstoupil, když mi bylo 2,5 roku. Do 19 let jsem byl operován devětkrát. Na nohy jsem se poprvé postavil v sedmi letech. Po každé operaci jsem s mamkou jezdil do Jánských Lázní, které jsou zaměřeny na DMO. Tam jsem začal poprvé chodit o francouzských holích. Tam jsem se také naučil jezdit na upraveném kole pro postižené, tříkolce, kterou mi rodiče koupili i domů,“ vyprávěl Tomáš.

Je v invalidním důchodu, stálou rehabilitací je ze zdravotního hlediska pořád na stejné úrovni, ale po zakoupení speciálního obleku by mohl mít lepší pohyblivost celého těla. Bohužel na něj nepřispívá pojišťovna, a tak se Tomáš snaží na něj získat peníze pomocí sbírky. „Oblek stojí 196 853 Kč. K obleku bych pořídil ještě speciální parní skříň pro šetrné čištění tohoto obleku, která stojí cca 50 000 Kč, celkem to tak činí 246 853 Kč,“ vyčíslil mladý muž, který i přes svoji nemoc myslí i na ostatní: „Pokud by se vybralo více peněz, zaslal bych je organizaci DMO Pobyty, kterou vede Kateřina Maxová. S touto organizací jezdím na ozdravné pobyty i já, jsou zde i asistenti, kteří nám pomáhají při pobytech. Pokud by se vybralo méně peněz, zakoupil bych si jen oblek. Nemáme s onemocněním lehký život. S pomocí dobrých lidí se nám ale lépe žije. Tímto bych moc rád poděkoval všem lidem ochotným nám pomoci.“

Tomáš má kromě obleku ještě jedno přání, aby byl šťastný. „S tímto oblekem mi k životu bude chybět jen hodná přítelkyně, kterou se mi pořád nedaří najít,“ posteskl si.