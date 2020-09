Neočekávaný dárek k narozeninám dostal Tomáš Cihlář z Pačejova. Občanská společnost Pro Bohemia a Syndikát novinářů České republiky mu udělily prestižní ocenění – druhé místo v kategorii publicistika za seriál o šumavských sirkárnách, který publikoval v časopise Vítaný host na Šumavě a v Českém lese.

Tvorba Tomáše Cihláře z Pačejova. | Foto: archiv Tomáše Cihláře

Ocenění Cihláře velmi překvapilo a potěšilo. „Udělalo mi to velkou radost, vůbec jsem to nečekal,“ neskrýval radost a přiznal, že spisovatelství tak trochu podědil po svém otci, který ho už v dětství hodně ovlivnil. „Právě on ve mně probudil lásku k Šumavě, zájem o historii šumavského sirkařství a pivovarnictví. S ním jsem už jako kluk sdílel jeho zájmy a záliby a po jeho smrti jsem od něj tak nějak převzal pomyslný štafetový kolík. Ocenění, které jsem 15. září, v den mých 64.narozenin, v Praze převzal, patří rovným dílem i jemu.“ řekl.