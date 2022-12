Tolsťák v Klatovech slaví 40 let, už není sportovkou jakou býval dříve

Čtyři desítky let již chodí děti do základní školy v Tolstého ulici v Klatovech. Vždy byla považována za sportovní školu, ale to se změnilo v posledních letech, kdy se také dočkala celkové rekonstrukce. Jak škola nyní vypadá, se lidé mohli podívat v sobotu, někteří i vzpomínali na školní léta.

Základní škola Tolstého v Klatovech v rámci svého výročí otevřela své prostory veřejnosti. | Foto: Deník/Daniela Loudová