„Vzhledem k tomu, že jsme museli školku zavřít a měla jsem od rodičů různé vzkazy, že se po ní dětem stýská, vymyslela jsem s mojí asistentkou ze školky Vlastou Ticháčkovou interaktivní vysílání pro děti. Máme v plánu natáčet jedno až dvě videa týdně. Zároveň vozíme dětem domů pomůcky. Nedívají se tak jen na video, ale mohou se i pomocí pomůcek zapojit a plnit si úkoly,“ uvedla učitelka Petra Šlajchová.

DĚLÁ CELÁ RODINA

Na webových stránkách školky jsou již dvě videa a další dvě už jsou natočená, nyní se musí sestříhat. „Zároveň mi se svou technikou pomáhá dcera Adélka a přítel Milan Růžička, který mi všechna videa stříhá a zpracovává. Pracujeme tak na tom celá rodina. Navíc asistentka bez nároku na odměnu rozváží dětem pomůcky,“ poznamenala Šlajchová s tím, že od rodičů má jen kladné ohlasy a že se mnohde baví u videí celá rodina.

Důvodem k tvorbě videí bylo i to, aby děti nezapomněly na školku, protože hrozí, že si po delší době od uzavření školky opět zvyknou být více doma. „Pokud otevřeme až v květnu nebo i později, tak se budou muset znovu adaptovat na školku. U malých dětí pak bude zase těžší si zvykat, že nebudou tolik s maminkou. Pro některé to může být znovu trauma. Díky videím jsou děti pořád v kontaktu s námi, vidí stále prostředí školky. Budou se tak opět těšit zpět. I tak to pro ně ale bude těžké, protože přijdou třeba na měsíc a pak zase budou prázdniny,“ vysvětlila Šlajchová.